В 2024 году туристам советуют ехать за рождественской атмосферой в чешский город Брно.

Второй по величине город Чехии Брно выбрали рождественской столицей Европы на 2024 год (среди городов с населением свыше 100 тысяч человек).

Соответствующее решение международного жюри было на днях опубликовано на сайте The European Capital of Christmas.

"Город Брно представляет собой творческое рождественское сокровище, через которое сам город передает свою туристическую и рождественскую привлекательность с важными социальными и микро-макроэкономическими последствиями для городской структуры", – отметили члены жюри.

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Также эксперты напомнили, что город радует туристов множеством исторических достопримечательностей, в том числе включенных в список мирового наследия ЮНЕСКО.

При этом ирландский город Уотерфорд назвали лучшим европейским рождественским городом среди населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек.

Члены жюри похвалили город за рождественскую эстетику и гармонию, достигнутую благодаря обустройству праздничных ярмарок, освещению и сохранению локальных нематериальных культурных традиций.

Специальную награду жюри получил муниципалитет Альманса в Испании как лучшее крошечное рождественское направление – здесь проживает всего лишь около 600 человек.

Как сообщал УНИАН, ранее туристы пожаловались на "грабительские" цены на рождественских ярмарках в всей Европе в этом году. В частности, люди отмечали, что в некоторых городах цены резко выросли по сравнению с предыдущими годами – особенно недовольны были жители Венгрии.

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