Месяц проживания в этих городах в среднем обходится в сумму до 2 тысяч долларов.

В эпоху популярности удаленной работы все больше людей по разным причинам предпочитают на какое-то время переехать в другую страну и даже на другой континент, где можно было бы совместить приятное с полезным – сохранить свою работу и при этом исследовать новое место. В свою очередь, все больше стран создают специальные условиях для цифровых кочевников, чтобы за их счет поднять свою экономику.

Тем не менее, как пишет Travel Off Path, Европа не всегда является самым доступным местом для удаленщиков, тем более, что во многих европейских странах долгосрочное пребывание цифровых кочевников является проблематичным. Впрочем, выгодные варианты все же есть.

Со ссылкой на данные NomadList журналисты издания составили список из пяти лучших и самых доступных городов Европы, которые могут заинтересовать цифровых кочевников. Эти города также расположены в странах, которые предлагают цифровые визы для удаленных работников или иным образом облегчают жизнь цифровым кочевникам в долгосрочной перспективе.

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1. Стамбул, Турция. Это один из лучших городов Европы для цифровых кочевников, который обойдется относительно недорого – по данным NomadList, жить в Стамбуле можно за 1774 доллара в месяц.

Это красивый город, соединяющий Восток и Запад, с множеством развлечений, вкусной едой, великолепными пейзажами и доступными ценами (больше о городе читайте в нашем отдельном материале).

Тем более, что недавно Турция запустила цифровую визу кочевника, которая позволяет жить в стране до года. Кандидаты должны быть в возрасте от 21 до 55 лет, иметь высшее образование и продемонстрировать доход не менее 3000 долларов в месяц. Однако без визы в Турции все равно можно находиться до 3 месяцев.

2. Бухарест, Румыния. Еще один замечательный город для цифровых кочевников в Европе – крутой и яркий, который напоминает немного более суровую версию Парижа (и намного более доступную). По оценкам NomadList, жить в Бухаресте можно за 1970 долларов в месяц.

В стремительно развивающейся румынской столице также есть чем заняться, и он является отличной отправной точкой для изучения красивой сельской местности.

При этом Румыния имеет одну из самых простых цифровых виз для кочевников в Европе с быстрым процессом подачи заявления – соискателю просто нужно будет доказать, что он зарабатывает не менее 4000 долларов в месяц.

3. Риека, Хорватия. В то время как прибрежные города Дубровник и Сплит являются популярными местами для цифровых кочевников в Хорватии, менее известный город Риека на самом деле более доступен по цене – жить там можно примерно за 1902 доллара в месяц.

Этот недорогой портовый город известен как ворота на многие острова. Он находится менее чем в двух часах езды от столицы Хорватии Загреба и красивой природы, такой как национальный парк Плитвицкие озера.

Хорватия имеет одну из наиболее доступных виз для цифровых кочевников с ежемесячным требованием к заработку примерно 2750 долларов в месяц. Виза позволяет находиться в Хорватии до одного года.

4. Фару, Португалия. Это самая дешевая страна в Западной Европе с несколькими городами, где можно жить менее чем за 2000 долларов в месяц в качестве цифрового кочевника.

Лучшим среди них является Фару – город на юге Португалии в популярном туристическом регионе Алгарве. Это идеальное место для жизни цифровых кочевников, желающих поселиться возле пляжа. Жизнь в Фару обойдется примерно в 1947 долларов в месяц – неплохая цена за жизнь в мечтательном, непринужденном городе, расположенном вдоль одной из самых потрясающих береговых линий в мире.

Португалия предлагает цифровую визу кочевника, которая позволяет жить в стране до одного года – соискатели должны зарабатывать не менее 3550 долларов в месяц.

5. Скопье, Северная Македония. Это недооцененное европейское направление для цифровых кочевников и самый дешевый город в этом списке – всего 1351 доллар в месяц.

Скопье – удивительно необычный город, идеально подходящий для цифровых кочевников. Он маленький, безопасный и доступный. И хотя Северная Македония не имеет выхода к морю, потрясающее Охридское озеро находится в 2,5 часах езды, если вы ищете отдых на воде.

Северная Македония в настоящее время не предлагает цифровую визу кочевников, но, поскольку страна не является частью ЕС или Шенгенской зоны, большинство путешественников могут оставаться в стране до 3 месяцев без визы.

Как сообщал УНИАН, ранее ежегожный рейтинг City Costs Barometer определил города Европы с лучшим соотношением цены и качества в 2024 году. Самым доступным по цене европейским городом признали литовский Вильнюс, а самым дорогим – нидерландский Амстердам.

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