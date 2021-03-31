Новый украинский лоукостер Bees Airline открыл продажи билетов на первые четыре регулярных маршрута из Киева и Одессы.
Об этом сообщает Avianews.com.
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Из аэропорта «Киев» (Жуляны) авиакомпания полетит в Тбилиси, Батуми и Ереван, а из Одессы в Ереван. Необходимые права на маршруты лоукостер уже получил в Госавиаслужбе Украины.
Рейсы Киев-Тбилиси стартуют с 30 апреля с частотой два раза в неделю с увеличением до трех раз в неделю в июне. Авиабилеты продаются по цене от 980 грн в одну сторону по тарифу Light. Он включает перевозку только 7 кг ручной клади.
Из Киева в Батуми Bees Airline полетит 9 июня с частотой четыре рейса в неделю. Авиабилеты доступны по цене от 980 грн в одну сторону по тарифу Light.
Рейсы Киев-Ереван авиакомпания запланировала с 3 мая с частотой два раза в неделю. Авиабилеты стоят от 980 грн в одну сторону по тарифу Light.
Из Одессы в Ереван Bees Airline откроет рейсы с 14 июня с частотой два раза в неделю. Авиабилеты стоят от 999 грн в одну сторону по тарифу Light.
Ранее руководство лоукостера заявило, что первые регулярные рейсы авиакомпании будут на Кавказ в страны, которые открыты для украинских туристов. На сегодня и Грузия, и Армения разрешают въезд туристам из Украины.
Новый украинский лоукостер: что известно
- 18 марта новая украинская авиакомпания Bees Airline выполнила первый рейс по направлению Киев - Шарм-эль-Шейх (Египет) - Киев. Первые чартерные международные рейсы Bees Airline будет выполнять в популярные курорты Египта и Турции.
- Авиакомпания Bees Airline была зарегистрирована в конце 2019 года. Аэропортом базирования является международный аэропорт "Киев" имени Сикорского.
- На сайте авиакомпании сообщается, что вначале авиационный парк Bees Airline будет состоять из двух воздушных среднемагистральных судов типа Boeing 737-800 NG на 189 мест 2010 года выпуска, и уже весной 2021 года флот авиакомпании пополнится еще двумя воздушными судами типа Boeing 737-800 NG.
- 22 марта 2021 года стало известно о том, что государственная авиационная служба Украины разрешила новой украинской авиакомпании Bees Airline осуществлять полеты по 29 маршрутам, в частности, по 16 чартерным и 13 регулярным.
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