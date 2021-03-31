Из аэропорта «Киев» (Жуляны) авиакомпания полетит в Тбилиси, Батуми и Ереван, а из Одессы в Ереван.

Новый украинский лоукостер Bees Airline открыл продажи билетов на первые четыре регулярных маршрута из Киева и Одессы.

Об этом сообщает Avianews.com.

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Из аэропорта «Киев» (Жуляны) авиакомпания полетит в Тбилиси, Батуми и Ереван, а из Одессы в Ереван. Необходимые права на маршруты лоукостер уже получил в Госавиаслужбе Украины.

Рейсы Киев-Тбилиси стартуют с 30 апреля с частотой два раза в неделю с увеличением до трех раз в неделю в июне. Авиабилеты продаются по цене от 980 грн в одну сторону по тарифу Light. Он включает перевозку только 7 кг ручной клади.

Из Киева в Батуми Bees Airline полетит 9 июня с частотой четыре рейса в неделю. Авиабилеты доступны по цене от 980 грн в одну сторону по тарифу Light.

Рейсы Киев-Ереван авиакомпания запланировала с 3 мая с частотой два раза в неделю. Авиабилеты стоят от 980 грн в одну сторону по тарифу Light.

Из Одессы в Ереван Bees Airline откроет рейсы с 14 июня с частотой два раза в неделю. Авиабилеты стоят от 999 грн в одну сторону по тарифу Light.

Ранее руководство лоукостера заявило, что первые регулярные рейсы авиакомпании будут на Кавказ в страны, которые открыты для украинских туристов. На сегодня и Грузия, и Армения разрешают въезд туристам из Украины.

Новый украинский лоукостер: что известно

18 марта новая украинская авиакомпания Bees Airline выполнила первый рейс по направлению Киев - Шарм-эль-Шейх (Египет) - Киев. Первые чартерные международные рейсы Bees Airline будет выполнять в популярные курорты Египта и Турции.

Авиакомпания Bees Airline была зарегистрирована в конце 2019 года. Аэропортом базирования является международный аэропорт "Киев" имени Сикорского.

На сайте авиакомпании сообщается, что вначале авиационный парк Bees Airline будет состоять из двух воздушных среднемагистральных судов типа Boeing 737-800 NG на 189 мест 2010 года выпуска, и уже весной 2021 года флот авиакомпании пополнится еще двумя воздушными судами типа Boeing 737-800 NG.

22 марта 2021 года стало известно о том, что государственная авиационная служба Украины разрешила новой украинской авиакомпании Bees Airline осуществлять полеты по 29 маршрутам, в частности, по 16 чартерным и 13 регулярным.

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Автор: Елена Коваленко