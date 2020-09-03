Отмечается, что стоимость билета в один конец составит от 19 евро в классе Green, 65 евро в классе Green Classic и 439 евро в Business Price.

Латвийская авиакомпания АirBaltic с 6 октября начнет выполнять новый прямой рейс по маршруту Киев-Вильнюс.

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Как сообщила пресс-служба компании, полеты будут выполняться три раза в неделю на самолете Airbus A220-300.

Стоимость перелета

Отмечается, что стоимость билета в один конец составит от 19 евро в классе Green, 65 евро в классе Green Classic и 439 евро в Business Price.

По словам исполнительного директора AirBaltic Мартина Гаусса (Martin Gauss), компания готова обеспечить дополнительное авиасообщение со всеми тремя балтийскими столицами.

"Соблюдая все ограничения и рекомендации официальных органов и предпринимая различные дополнительные меры по охране здоровья, мы продолжаем адаптировать нашу маршрутную сеть", - цитирует пресс-служба Гаусса.

Меры по охране здоровья

Отмечается, что компания ввела строгие меры по охране здоровья, а всех пассажиров AirBaltic во время полетов бесплатно предоставляют основной защитный комплект, в который входят маска для лица и дезинфицирующие салфетки.

"Пассажирам перед полетом следует проверить условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах. Условия быстро меняются и отличаются в каждой стране, поэтому всегда стоит убедиться в том, что вы ознакомились с новейшей информацией", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Вчера правительство поддержало открытие регулярного воздушного сообщения с Сингапуром и Исландией.

Справка УНИАН

АirBaltiс (AIR BALTIC CORPORATION) обеспечивает прямые рейсы из Риги в более чем 60 пунктов назначения.

Компания предлагает стыковки в аэропорту Риги с пунктами назначения маршрутной сети авиакомпании в Скандинавии, Европе, СНГ и на Ближнем Востоке.

Флот компании составляет 25 самолетов - Boeing и Bombardier Q400Next Gen.

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Автор: Александр Куницкий