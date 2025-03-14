Май – отличное время для посещения Греции, Норвегии и Испании.

Май – это по сути последний шанс для туристов насладиться относительно пустыми улицами европейских городов, до того как летом их наводнят студенты и семьи с детьми на каникулах.

Крупнейшая в мире платформа для путешественнико Lonely Planet составила список лучших направлений мира для посещения в мае 2025 года. Три из них находятся в Европе.

1. Салоники, Греция– лучшее место для европейского городского отдыха. В этом древнем городе, основанном в 315 году до нашей эры, в мае улицы оживают, когда местные жители, включая огромное количество студентов, начинают тусоваться на площади Наварину, потягивая крепкий кофе и ципуро (виноградный бренди) в уличных кафе и заполняя бары на крышах, которые как раз начинают открываться накануне туристического сезона.

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В то же время, при средней температуре 24°C здесь уже достаточно тепло, чтобы отправиться на пляж: отмеченный Голубым флагом Эпаноми находится всего в 25 км к югу, а знаменитые бирюзовые воды полуострова Халкидики находятся в 2-3 часах езды на автобусе.

2. Норвегия – лучшее место для водных круизов. Паромы Hurtigruten курсируют по 2400 км западного побережья Норвегии, от южного Бергена до арктического Киркенеса круглый год. Они являются спасательным кругом для людей, живущих вдоль этого дикого, изрезанного фьордами побережья, поэтому они должны отправляться в путь, независимо от погоды. Тем не менее, май-июнь – хорошее время для посещения. Погода тогда, как правило, мягкая, а дни необычайно длинные. К середине мая солнце вообще не заходит в далеком северном Тромсё, что означает, что вы можете наблюдать за потрясающими пейзажами всю ночь напролет.

Лучшая погода и больше света также облегчают выход на берег для развлечений. Всего на маршруте есть 34 порта захода, в том числе, чтобы порыбачить на Лофотенских островах, познакомиться с саамами на Нордкапе или отправиться в поход около Гейрангер-фьорда.

Кроме того, май – это месяц фестивалей в красивом Бергене, поэтому здесь стоит задержаться надольше.

3. Мурсия, Испания – лучшее место, чтобы хорошо поесть. На самом деле, нет плохого времени для посещения испанского побережья Коста-Калида. Но мягкий, солнечный май со средней температурой около 25°C – это хорошее время, чтобы по-настоящему прочувствовать вкус этого места до того, как приедут летние толпы. И вкусы здесь исключительные: окруженный холмами, виноградниками, оливковыми рощами, плодородными садами и богатыми морями, регион славится своим качественным мясом, фруктами, овощами и рыбой.

Здесь можно смело задержаться на неделю, гуляя по окрестностям Мурсии и Картахены, совершая пешие и велосипедные прогулки по лесным тропам регионального парка Сьерра-Эспунья и отдыхая на длинных песчаных пляжах Коста-Калиды.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали семь бюджетных городов Европы, которые стоит посетить этой весной.

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