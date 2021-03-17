Новые правила въезда в Исландию для вакцинированных туристов начнут действовать уже на этой неделе.

Исландия откроет свои границы для путешественников из-за пределов Европы, которые были вакцинированы против COVID-19.

Читайте такжеПутешествие в Исландию. Экзотика и невероятные пейзажи

Как сообщает Iceland Review, об этом 16 марта 2021 года заявила министр юстиции Исландии Аслауг Арна Сигурбьорнсдоттир, добавив, что изменение вступит в силу на этой неделе.

Издание напоминает, что согласно действующим правилам, границы Исландии закрыты для всех путешественников за пределами Шенгенской зоны, Европейской экономической зоны, Европейской ассоциации свободной торговли и Евросоюза, независимо от их статуса вакцинации. В свою очередь путешественники из Шенгенской зоны, ЕЭЗ, ЕАСТ и ЕС освобождаются от карантина и тестирования, если они представят сертификат, подтверждающий антитела или вакцинацию COVID-19. Предполагается, что то же самое относится и к вакцинированным путешественникам, прибывающим из-за пределов Европы.

Власти Исландии ожидают от такого решения значительный экономический эффект, поскольку таким образом открываются двери для туристов из США, Великобритании и Китая - трех крупнейших туристических рынков Исландии за последние годы.

При этом и главный эпидемиолог Исландии, и министр туризма заявили о своем желании разрешить привитым людям въезд в страну, независимо от того, откуда они прибыли.

"С точки зрения профилактики заболеваний не имеет значения, откуда человек родом, если у него есть сертификат о том, что он был вакцинирован", - сказала журналистама министр туризма Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.

"У нас просто огромное количество зависит от восстановления нормальной связи с внешним миром, когда позволяют условия. Наша задача состоит в том, чтобы искать все средства, чтобы открыться, когда мы можем, с мерами, которые мы считаем необходимыми, и мы в состоянии принимать такие решения на наших собственных условиях", - добавила она, отвечая на вопрос, примет ли Исландия такое решение в одностороннем порядке, если Европа останется закрытой для всех путешественников из третьих стран.

В свою очередь главный эпидемиолог Исландии Рольфур Гуднасон заявил: "Я думаю, что это звучит странно - принимать сертификаты на одну и ту же вакцинацию и одну и ту же болезнь о путешественнико только из Шенгенской зоны. По крайней мере, с моей точки зрения, а также с эпидемиологической и патологической точки зрения, я не вижу внутренней разницы".

При этом пока не уточняются, все ли вакцины от коронавируса будут действительными для въезда в Исландию, или только сертифицированные в ЕС.

Как разные страны мира открываются для туристов

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Перевод: Марина Григоренко