В этих городах средние зимние температуры могут достигать +20 и почти нет дождей.

Чем холоднее становится за окном, тем больше люди думают об отпуске в теплых краях. Если же нет времени и возможности отправиться в далекие страны, жители Европы пытаются разыскать "прогретые" точки в пределаз своего континента.

Издание Travel Off Path составило список из четырех доступных направлений для отдыха в Европе, куда можно отправиться за зимним солнцем.

Лимасол, Кипр

Средиземноморский остров Кипр радует туристов очень мягкими зимами, а его второй по размеру город Лимасол является одновременно древним портом, насчитывающим тысячи лет, и стремительно развивающимся прибрежным центром, чьи инновационность и набережная с небоскребами принесли ему звание "Дубая Кипра".

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Туристов в Лимасоле ждут прогулки по очаровательному Старому городу, где узкие улочки заполнены кафе в греческом стиле, екскурсия в монументальную средневековую крепость, хранящую впечатляющее количество многовековых артефактов, и, наконец, отдых на набережной, усаженной пальмами. И, скорее всего, вам не придется надевать пальто, так как даже в самые холодные месяцы года температура все еще составляет восхитительные +17 градусов Цельсия.

Марбелья, Испания

Этот оживленный курортный город в испанском регионе Коста-дель-Соль зимой радует туристов средними дневными максимумами в 20 градусов Цельсия и очень небольшим количеством осадков – всего пять дождливых дней в январе.

Марбелья, зажатая между горами Сьерра-Бланка и Средиземным морем, может похвастаться более чем 25 километрами пляжей с золотистым песком, осыпанных роскошными виллами и отелями, вот только зимой они стоят в разы меньше, чем в пиковый летний сезон.

И хотя в это время года может быть слишком холодно для купания, Европа хороша тем, что здесь никогда не бывает недостатка в культурных достопримечательностях, которыми можно любоваться – в Марбелье это очаровательный Старый город эпохи Возрождения с побеленными зданиями и улицами, украшенными бугенвиллеями.

Лагуш, Португалия

Всего в пяти часах езды на запад от Марбельи находится португальский городок Лагуш – культурная столица курортной провинции Алгарви, где находятся все самые красивые пляжи страны. При этом зимой средняя температура там составляет около 18 градусов Цельсия, а дожди идут крайне редко, что делает его идеальным местом для принятия солнечных ванн.

Нельзя пропустить и окруженный стенами исторический центр Лагуша: он был построен еще в Средние века, здесь есть хорошо сохранившиеся форты и церкви в стиле барокко, а также несколько традиционных закусочных, где можно попробовать бакаляу и другие свежие морепродукты менее чем за 15 долларов.

В целому Лагуш является одним из самых дешевых солнечных направлений в Европе независимо от сезона, с отдельными номерами в гостевых домах всего в нескольких шагах от пляжа стоимостью от 35 долларов.

Маспаломас, Гран-Канария

Хотя это полноценный испанский остров, Гран-Канария официально является частью соседнего африканского континента, и именно туда стекаются миллионы европейцев ради зимнего солнца.

Оживленный Маспаломас известен бесконечными пляжами с мягкими песками медового цвета, огромным заповедником дюн и захватывающим парком развлечений.

При этом Гран-Канария известна как Земля вечной весны не просто так: здесь никогда не бывает слишком холодно или слишком жарко, независимо от сезона, и если вы приедете в Маспаломас в январе, то следует ожидать, что дневная температура будет колебаться около 22 градусов Цельсия.

Как сообщал УНИАН, ранее влиятельный международный портал о развлечениях и культурной жизни Time Out опубликовал рейтинг из 21 самых недооцененных туристами направлений в Европе, которые стоит посетить в 2025 году.

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