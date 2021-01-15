Комитет рекомендовал правительствам стран воздержаться от подобных инициатив.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высказались относительно намерений ввести обязательное предоставление доказательств вакцинации от коронавируса иностранных туристов.

Об этом шла речь на шестом заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ.

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Комитет рекомендовал правительствам стран воздержаться от подобных инициатив.

"Учитывая, что влияние вакцин на сокращение передачи вируса пока неизвестно, а доступность вакцин на сегодня слишком ограничена, комитет советует странам не требовать доказательств вакцинации от прибывших путешественников", – пишет пресс-служба ВОЗ.

В то же время страны должны применять скоординированные и обоснованные меры безопасности во время поездок.

Комитет также отметил равноправный доступ к вакцинам через механизм COVAX и свободную передачу технологий для увеличения глобальных производственных мощностей. Производителям вакцин, в свою очередь, напомнили об оперативной поставке доз.

Паспорта вакцинации: что известно

Кипр стал первой страной-членом ЕС, который в декабре лоббировал отмену тестирования на коронавирус и карантин для вакцинированных путешественников.

На этой неделе Греция написала письмо президенту Еврокомиссии с призывом предоставить сертификат вакцинации от COVID-19, который будет действовать по всей Еврозоне и значительно упростит поездки по странам блока. Однако пока непонятно, на каких условиях эта сертификация в масштабах ЕС может быть реализована.

Идею отвергла Франция, известная по большому числу скептиков. В то же время Румыния заявила, что свидетельство о вакцинации надо использовать по медицинскому назначению, а не для поездок.

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Автор: УНИАН