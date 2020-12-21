На сегодня решение о приостановлении авиасообщения с Великобританией приняли Нидерланды, Бельгия, Австрия, Италия, Ирландия, Германия, Чехия, Франция, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, а также Канада.

Посольство Украины в связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в отдельных регионах Британии заболевания, вызванного новым типом коронавируса, рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию.

Читайте такжеУкраина планирует закрыть авиасообщение с Великобританией – СМИОб этом говорится в сообщении на странице в Facebook посольства Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

«В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в отдельных регионах Соединенного Королевства заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), посольство Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию, где, начиная с 20.12.2020, введена четвертая категория (Tier4) локального локдауна», - говорится в сообщении.

Украинцам, которые уже находятся в районах, наиболее пораженных коронавирусом, рекомендуется быть внимательными и осторожными, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, а также отслеживать информацию на сайте.

Получить актуальную информацию о действующих карантинных ограничениях на местном уровне возможно на этом правительственном сайте.

По имеющейся в посольстве информации, по состоянию на 21 декабря решение о приостановлении авиасообщения с Великобританией приняли Нидерланды, Бельгия, Австрия, Италия, Ирландия, Германия, Чехия, Франция, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, а также Канада.

Учитывая указанное, рекомендуем отслеживать информацию и советы авиакомпании, которая должна осуществлять ваш рейс, а также служб аэропорта.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Великобритании по телефону «горячей линии» +447553483628, адрес электронной почты consul_gb@mfa.gov.ua

Новый вид коронавируса: что известно

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Это фактически означает полный локдаун.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть гораздо опаснее известного ученым варианта.

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Автор: Константин Гончаров