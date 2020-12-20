Страны Евросоюза начали ограничивать пассажирские перевозки с Великобританией в связи с обнаружением нового штамма коронавируса на ее территории.
Читайте такжеУкраина обновила список стран "зеленой" и "красной" зоны: по прибытию из Турции теперь придется идти на самоизоляциюДо этого сообщалось, что запрет на пассажирские авиаперевозки из Великобритании вводят Нидерланды. Там заявили, что следят за развитием событий с новым штаммом вируса и рассматривают дополнительные меры в отношении других видов транспорта.
Какие страны ограничили въезд из Британии: список
В полночь авиасообщение с Великобританией прекратит Германия, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на министерство транспорта ФРГ. Запрет начнет действовать с понедельника, 21 декабря, и продлится как минимум до 31 декабря. Отмечается, что исключения будут сделаны только для грузовых самолетов.
Временно отменяют авиарейсы из Великобритании Австрия и Италия. Как сообщает Радио Свобода, меры пока введены на 24 часа. Однако неясно, когда именно запрет вступит в силу.
Авиасообщение с Британией прекратили и в Бельгии. Об этом сообщило британское издание BBC. Кроме того, страна остановила пассажирские железнодорожные перевозки в Великобританию.
Планирует ввести ограничения на путешествия в Британию Франция.
Мутировавший коронавирус в Британии: что известно
- 14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что в стране выявлен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что новый генетический вариант вируса может быть на 70% более заразным.
- Оценили опасность от нового штамма коронавируса и в ВОЗ.
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