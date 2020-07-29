Италия продлила чрезвычайное положение до середины октября

Ранее ожидалось, что режим чрезвычайного положения в стране продолжат до 31 октября.

Сенат Италии поддержал предложение правительства о продлении действия режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.

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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ANSA.

Как сообщается, сенат одобрил предложение о продлении чрезвычайного положения до 15 октября, хотя ожидалось, что его продлят до 31 октября. Решение поддержали 157 сенаторов, 125 были против и трое воздержались.

Перед голосованием премьер-министр Джузеппе Конте выступал перед сенаторами и заявил, что продолжение состояния необходимо, учитывая как экономическую ситуацию, так и то, что вирус продолжает циркулировать в стране.

"Продолжение неизбежно, это не авторитаризм, это делает нашу страну более безопасной", - сказал он.

Правительство Италии объявило чрезвычайное положение в начале января, чтобы министры могли справиться с кризисом коронавируса. Срок его действия заканчивался в конце июля.

Напомним, ранее Италия отказалась открывать границы для третьих стран, несмотря на решение ЕС.

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