Специальное приложение Google будет сообщать о ситуации с гостиницами и транспортом во время коронавируса

В раздел "Инструменты путешествий" добавили новые опции.

Компания Google заявила о том, что внесет изменения в работу приложения Google Travel. Теперь приложение будет сообщать об изменениях в работе транспорта и гостиниц в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает The Verge.

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В раздел "Инструменты путешествий" добавили новые опции, которые показывают, предлагает ли отель отмену регистрации номера, и предоставляют данные о бесплатной отмене бронирования номера и возврате билетов на рейсы самолетом.

Статистика заражений

Также в этом разделе будет предоставляться информация о количестве случаев заражения в определенном населенном пункте или стране.

Новая опция

А в разделе "Тренды путешествий" - появилась опция, которая показывает, какой процент отелей доступен для бронирования номеров, и рейсы, которые осуществляют самолеты на выбранной территории.

Хронология событий

28 июля 2020 года компания Google, являющаяся одной из крупнейших IT-компаний мира, заявила о том, что готовится к длительной пандемии и позволит сотрудникам работать из дома до июля 2021 года.

30 июля 2020 года юридический комитет Конгресса США провел слушания, во время которых главы технологических гигантов Amazon, Facebook, Apple и Google более пяти часов отвечали на поставленные им вопросы и были подвергнуты резкой критике со стороны конгрессменов. Глав компаний обвинили в злоупотреблении властью.

31 июля 2020 года материнская компания Google — Alphabet — отчиталась о первом в истории компании снижении квартальной выручки.

11 августа в приложении Google Maps появилась карта протестов в белорусском Минске.

12 августа Google заявил о том, что создаст мировую систему оповещения о землетрясениях.

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Автор: Елена Коваленко