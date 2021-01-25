Также Еврокомиссия обновила критерии, которые государства-члены ЕС должны учитывать, снимая ограничения для путешествующих.

Европейская комиссия предложила ввести новые более жесткие требования для путешественников, въезжающих в Евросоюз из-за пределов ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.

Также Еврокомиссия обновила критерии, которые государства-члены ЕС должны учитывать, снимая ограничения.

Комиссия подчеркнула, что новые штаммы коронавируса и нестабильная ситуация с состоянием здоровьем во всем мире требуют дальнейших действий для обеспечения безопасности путешествий в ЕС.

Согласно предложению ЕК, государства-члены ЕС должны требовать у всех путешественников, прибывающих из третьих стран, показать негативный ПЦР-тест перед посадкой в самолет. Тест необходимо сдать не ранее чем за 72 часа до вылета.

Читайте такжеИзраиль приостанавливает международное пассажирское авиасообщение

Граждане и резиденты ЕС, а также члены их семей должны иметь возможность пройти тест по прибытии.

Обязательное тестирование может сочетаться с требованием самоизоляции, карантина и отслеживания контактов, а также с дополнительным тестированием, которое необходимо в течение периода до 14 дней - при условии, что государство-член ЕС предъявляет те же требования к своим гражданам при поездке из страны, которая не является членом блока.

От требования предоставить отрицательный ПЦР-тест должны быть освобождены трансграничные работники и перевозчики - их могут попросить предоставить отрицательный результат экспресс-теста на антигены по прибытии. Особый порядок правил должен быть предусмотрен также для экипажей самолетов.

Еврокомиссия предлагает разработать общую специальную форму для отслеживания местонахождения лиц, въехавших в страну (Passenger Locator Form).

Еврокомиссия также обновила критерии, которые следует учитывать при рассмотрении вопроса о снятии ограничений на несущественные поездки из стран из-за пределов ЕС.

14-дневный кумулятивный показатель регистрации новых случаев коронавирус, то есть общее количество новых зарегистрированных случаев на 100 тысяч населения за предыдущие 14 дней должен быть не больше 25.

Уровень тестирования, то есть количество тестов на 100 тысяч человек, проведенных за предыдущие 7 дней, должно превышать 300.

Уровень позитивности тестов, то есть процент положительных тестов среди всех проведенных тестов за предыдущие 7 дней, не должен превышать 4%.

Читайте такжеСтраны Евросоюза могут снова закрыть внутренние границы

Также странам-членам следует учитывать характер вируса, присутствующий в стране, и не вызывает ли распространенный штамм обеспокоенность.

Теперь Совет ЕС должен рассмотреть предложение Еврокомиссии. После того как предложение будет принято, государства-члены должны будут реализовать изложенные положения и просмотреть список стран из-за пределов ЕС, для которых ограничения должны быть сняты на фоне обновленных критериев.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: УНИАН