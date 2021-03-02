В правительстве Бельгии предупреждают, что существует опасность потенциальной дискриминации из-за паспортов вакцинации.

Глава МИД Бельгии Софи Вильмес, комментируя проект цифрового паспорта вакцинации от COVID-19, выступила категорически против связи вакцинации со свободой передвижения в Европе.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

По ее словам, идея "стандартизированной европейской системы, которая позволяет каждому человеку собирать информацию о своей вакцинации и тестах в едином цифровом документе (сертификате) является хорошей.

Однако, отмечает Вильмес, если такой документ будет использоваться для ограничений на поездки, то это не будет соответствовать цели, из-за которой он создается.

"Для Бельгии не может быть и речи о том, чтобы связать вакцинацию со свободой передвижения в Европе. Уважение принципа недискриминации является тем более фундаментальным, потому что вакцинация не является обязательной, и пока нет общего доступа к вакцине", - сказала она.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо выразил аналогичные сомнения на прошлой неделе в кулуарах саммита ЕС и предупредил, что существует опасность потенциальной дискриминации.

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Паспорта вакцинации: что известно

В феврале сообщалось, что цифровые паспорта с информацией о вакцинации от COVID-19 для путешественников, над которыми работает Международная ассоциация воздушного транспорта, могут быть запущены «в течение нескольких недель».

Созданием паспортов вакцинации занимается не только IATA. В январе несколько технологических и медицинских компаний, среди которых Microsoft, Salesforce и Oracle, запустили инициативу по разработке такой технологии. Разрабатываются и местные системы, к примеру, в Дании или Лос-Анджелесе.

В ЕС идея о предоставлении тем, кто вакцинировался от COVID-19, сертификата для возможности путешествовать — так называемого «паспорта вакцинации» — вызвала споры. Страны с развитым туристическим сектором, как правило, более благосклонны к этой концепции, например, Италия, Болгария, Португалия, Словения и Испания.

В январе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал ввести свидетельство о вакцинации, чтобы возобновить поездки. Кипр также настаивает на том, чтобы вакцинированным путешественникам разрешили отказаться от тестирования и карантина при перемещении между странами ЕС.

В Еврокомиссии планируют до конца марта представить проект " цифрового зеленого паспорта" для вакцинированных от коронавируса.

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Автор: УНИАН