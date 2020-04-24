ЕС готовит новые правила для авиаполетов на фоне вероятного ослабления карантина

Установленные ЕС правила будут действовать до тех пор, пока не будут созданы лекарства или вакцина против коронавируса.

Европейская комиссия обсуждает новые правила для авиаперевозчиков на фоне вероятного ослабления карантинных ограничений.

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Об этом в Twitter сообщила комиссар ЕС по транспорту Адина Иоанна Валеан.

По ее словам, стратегию планируют представить в середине мая. Меры будут заключаться в обязательной социальной дистанции как в самолетах, так и в аэропортах.

Кроме того, пакет предложений включает дезинфекцию самолетов и аэропортов, а также ношение индивидуальных средств защиты пассажирами при перелетах.

Эти правила будут действовать до тех пор, пока не будут созданы лекарства или вакцина против коронавируса.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Ryanair Group Майкл О’Лири пригрозил не возобновлять полеты, если власти введут требование блокирования средних кресел в самолетах в рамках политики социального дистанцирования.

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