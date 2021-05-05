Также въезд запрещен для граждан Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции.

Израиль запретил въезд в страну гражданам Украины и еще пяти стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также отменил выданные ранее разрешения на въезд.

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.

"Согласно решению компетентных органов государства Израиль, с 4 мая в страну запрещается въезд иностранцев с территории Украины (в т. ч. граждан Украины), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции", - говорится в сообщении.

Кроме того, израильской стороной отменены специальные разрешения, выданные компетентными органами для въезда в страну до первого мая. Для оформления нового разрешения заявитель должен повторно обратиться в компетентные органы.

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Посольство Украины уже обратилось к израильской стороне с просьбой предоставить разъяснения относительно установленных ограничений.

Вакцинация в Израиле

В Израиле против коронавируса полностью привито около 75% взрослого населения.

Согласно данным ресурса OurWorldInData, Израиль является мировым лидером по количеству вакцинированных от COVID-19. Также в топ-10: ОАЭ, Чили, Бахрейн, США, Великобритания, Венгрия, Сербия, Германия, Франция.

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Автор: Денис Прядко