Новый сезонный маршрут охватит восемь городов на побережье Адриатического моря в Италии, Словении и Хорватии.

Slovenian Railways запустили новый железнодорожній маршрут, которій фактически возраждает легендарный рейс времен Австро-Венгерской империи, впервые построенной более 150 лет назад.

Как сообщает Euronews Travel, поезд проходит через три страны и восемь городов на побережье Адриатического моря всего за два часа. Маршрут является сезонным – в этому году он курсировать до 30 сентября.

Поезд отправляется ежедневно в 7:50 утра из северо-восточного итальянского портового города Триест, предлагающего туристам элегантное сочетание прибрежных дворцов и кафе в стиле модерн.

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Затем маршрут доставляет пассажиров через границу в Словению, где он останавливается на четырех станциях – Сежана, Дивача, Пивка и Илирска-Бистрица.

Далее поезд следует в Хорватию, где останавливается в Шапьяне и Опатии-Матули, а затем достигает в 9:54 утра конечного пункта назначения – портового города Риека с уютными набережными, окруженными дворцами эпохи Габсбургов и театром XIX века, украшенным Густавом Климтом.

В обратном направлении из Риеки поезд оьтправляется ежедневно в 6:25 утра.

При этом стоимость билетов по всему маршруту стартует всего лишь с 8 евро в одну сторону. Но можно также покупать более дешевые билеты на его отдельные участки.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Португалии подтвердили, что столицу страны Лиссабон соединят с испанским Мадридом новым высокоскоростным поездом. Запуск поездов на участке будет происходить в несколько этапов и полностью будет завершен ориентировочно к 2034 году.

Кроме того, власти Испании активизировали работу по строительству подводного железнодорожного туннеля, который соединил бы Испанию с Марокко. Проект хотят завершить к чемпионату мира по футболу 2030 года, который будет проводиться совместно Марокко, Испанией и Португалией.

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