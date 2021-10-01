В этом году она посвящена романтической тематике.

На "Певческом поле" в Киеве открылась выставка хризантем "Истории любви".

Как сообщает КО "Киевзеленстрой", выставка работает ежедневно с 1 по 31 октября с 10:00 до 20:00.

По словам генерального директора КО "Киевзеленстрой" Алексея Короля, ежегодная выставка хризантем всегда является завершающим ярким аккордом сезона цветов. Для создания "Историй любви" было высажено около 30 тысяч кустов хризантем с миллионом бутонов. Цветы выбирались по цвету: больше красных, розовых, багровых и в дополнение - белые и желтые. Романтики будет добавлять вечерняя подсветка композиций.

В рамках выставки можно посетить 10 основных локаций. Высота композиций до 2,5 м. Организаторы отмечают уникальность каждой. Так, на локации с копией Эйфелевой башни воссоздали из хризантем Марсово поле, а для прогулки по тоннелю любви нашли настоящий лодку.

Читайте такжеВо Львовской области 20 известных художников собрались ради спасения древнего костела (видео)Как сообщается, стоимость билетов для взрослых составляет 100 грн, для детей - 25 грн (детям до 3 лет, пенсионерам, многодетным семьям, участникам антитеррористических операций, инвалидам 1 и 2 групп и участникам ликвидации последствий чернобыльской аварии вход на выставку бесплатный).

Ранее сообщалось, что летом на выставке цветов на "Певческом поле" композиции создали в виде экзотических животных, некоторые из них до 5 метров высотой.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Инна Андалицкая