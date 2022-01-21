Чаще всего в 2021 году украинцы путешествовали в страны Европы – 42%, в Турцию – 28% и Египет – 21%.

Украинцы в 2021 году совершили 14,7 миллиона зарубежных туристических путешествий.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

"Благодаря пандемии украинцы расширили внутренний туризм и увеличили количество путешествий по Украине. И, конечно, ездили за границу. Аж 14,7 млн раз. В целом 18% граждан путешествовали по разным странам мира хотя бы один раз в году", – написала она.

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По ее словам, зарубежное путешествие совершал почти каждый четвертый украинец в возрасте 34 лет. Люди старшего возраста – после 65 лет – были не такими активными, поэтому лишь 7% граждан из этой возрастной категории странствовали к дальним берегам.

"Большинство украинцев (56%) доверяли организовывать свои путешествия профессионалам – туроператорам и турагентствам. В то же время 44% наших земляков свои вояжи планировали самостоятельно. Чаще всего в течение 2021 года украинцы путешествовали в страны Европы – 42%, в Турцию – 28% и Египет – 21%", – уточнила она.

По ее словам, Польшу посетили 4,5 миллиона украинцев, Турцию – 2 миллиона, Венгрию – 1,72 миллиона, а Египет – 1,46 миллиона.

Как сообщал УНИАН, количество туристов, въехавших в Украину в 2021 году, выросло на 26,3% по сравнению с 2020 годом, и составило почти 4,3 млн человек.