Этот прекрасный остров имеет десятки пляжей.

Греция – это не только популярный среди туристов Миконос или Санторини. Эта страна способна удивить своими скрытыми жемчужинами, одной из которых является остров Карпатос.

Об удивительном направлении рассказывает Express. Этот греческий остров предлагает посетителям сочетание нетронутой природной красоты, традиционных деревень и богатого культурного наследия. Расположен он в юго-восточной части Эгейского моря между Критом и Родосом.

Находясь на Карпатосе, невозможно не влюбиться в его прекрасные пляжи и побеленные домики. Но особенным его делает то, что этому месту есть что предложить каждому туристу. Там можно попробовать все – от долгих пеших прогулок до погружения в кристально чистые воды.

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"Потрясающий остров имеет более 50 нетронутых пляжей, многие из которых остаются уединенными и спокойными. Самыми популярными среди них являются пляж Апелла, известный своими бирюзовыми водами и пышной природой, и пляж Кира Панагия, славящийся золотистым песком и культовой церковью с красным куполом неподалеку", – говорится в материале.

Также вы можете исследовать прилегающие села. К примеру – несравненный Олимпос. Это село, где проживает около 400 жителей. Находится оно в 58 км к северо-западу от Пигадии, столицы Карпатоса. Дома в Олимпосе возведены среди пышных зеленых лесов. Они до сих пор сохраняют свой традиционный цвет и планировку.

Карпатос подойдет и тем, кто любит активный отдых. Там есть отличные возможности для виндсерфинга, особенно в регионе Афиартес.

Куда поехать в Греции: другие направления

Если вы увлекаетесь историей, обязательно обратите внимание на греческую деревню Олимпия. Это место рождения древних Олимпийских игр. Идеальным временем для посещения Олимпии является межсезонье, ведь летом там очень жарко, а вот, например, в апреле температура достигает 16 градусов по Цельсию.

Для спокойного путешествия вдвоем прекрасно подойдет село Сивота, которое расположено около 56 км от известного курорта Корфу. Это село известно своими прекрасными пляжами, прозрачными водами и красивой природой.

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