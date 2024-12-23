В Риме после масштабной реконструкции вновь открыли доступ туристам к знаменитому фонтану Треви – одной из самых посещаемых достопримечательностей города. Трехмесячные работы по реконструкции этого памятника XVIII века включали удаление грязи, загрязнений и известкового налета.
Правда, как и анонсировалось ранее, теперь количество людей, которые смогут его посещать, будет лимитировано – одновременно возле фонтана смогут находиться не более 400 человек, пишет The Washington Times.
Пока что посетителям не придется платить за вход, хотя введение платы не исключено в будущем, заявил в воскресенье, 22 декабря 2024 года, мэр Рима Роберто Гуальтиери.
Чтобы справиться с огромным количеством туристов, посещающих фонтан, и огромной толпой, ожидаемой на Юбилей 2025 года, городские власти Рима разрабатывают план по перекрытию территории вокруг фонтана.
Если план поддержат, посетителям будет необходимо забронировать билеты онлайн, а затем заплатить сбор в размере 2 евро. Оказавшись внутри, у них будет 30 минут, чтобы насладиться фонтаном.
Как сообщал УНИАН, в 2023-2024 годах в Риме проводилась масштабная реконструкция городской инфраструктуры и многих популярных достопримечательностей в рамках подготовки к празднованию Jubilee 2025 года.
Этот большой праздник в Ватикане проводится каждые 25 лет, и по этому случаю в городе в следующем году ожидают прибытия 32 миллионов туристов и паломников.
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