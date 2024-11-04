В городе есть 112 бесплатных достопримечательностей, включая 10 бесплатных музеев.

Когда дело доходит до Европы, практически невозможно выбрать только одно место для посещения, ведь почти каждый город имеет свой собственный уникальный облик и атмосферу. Однако большинство привлекательных для туристов мест еще и очень больно ударят по вашему кошельку, пишет Travel Off Path.

Однако посещение Европы не обязательно должно быть дорогим - нужно просто выбрать правильное направление. Так, испанский город Гранада, с его богатой историей и прекрасной архитектурой, назван лучшим бюджетным направлением для путешественников в Европе, согласно рейтингу сайта для путешественников Omio.

Бесплатные места для посещения

Одна из главных причин, по которой Гранада так высоко оценена, - это обилие бесплатных вещей, которые можно посмотреть и сделать в городе. Так, в Гранаде есть 112 бесплатных достопримечательностей, включая 10 бесплатных музеев.

Видео дня

Лучшим из них является Центр Федерико Гарсиа Лорки, где регулярно проводятся мероприятия и выставки. В центре также находится постоянная экспозиция поэта Федерико Гарсиа Лорки.

Самое важное, что нужно сделать в городе, — это посетить культовую крепость Альгамбра. Этот дворцово-крепостной комплекс построен в исламском стиле и является лучшим и самым известным примером исламской архитектуры не только в Испании, но и в Западной Европе. Вход в главный дворцовый комплекс Альгамбры платный (цены начинаются от 10,60 евро с человека), но она полностью стоит того, чтобы потратить эти деньги. В то же время вы можете посетить Дворец Карла V, в котором размещаются Музей Альгамбры и Музей изящных искусств в комплексе Альгамбры, совершенно бесплатно.

Невероятная архитектура

Архитектура в Гранаде настолько выдающаяся, что ее следует считать отдельной достопримечательностью. Гранада была последним городом, отвоеванным католическими монархами в 1492 году, поэтому многие из зданий здесь имеют отчетливое мавританское влияние.

Отдельного внимания заслуживают Гранадский собор, а также монастырь Сан-Херонимо - первый христианский монастырь, построенный после отвоевания католическими монархами (вход платный, 6 евро)

Гранада — не самый удобный для пеших прогулок город в Европе. Однако в городе также один из самых доступных экскурсионных автобусов в Западной Европе - цена билета всего за 6 евро, и вы можете заходить и выходить по маршруту между всеми основными достопримечательностями города.

Ночная жизнь Гранады

В Гранаде очень активная (и доступная) ночная жизнь. По данным Omio, в городе есть целых 86 баров и ночных клубов, где вы можете купить пиво всего за $2.

Более того, вам не нужно раскошеливаться на еду перед тем, как отправиться в бар, поскольку в Гранаде существует давняя традиция предлагать бесплатные закуски (например кальмары, креветки или хамон) с каждым заказанным напитком. В большинстве баров тарелку просто принесут к вашему столу вместе с напитками, в других барах на барной стойке будет доска, и вы сможете выбрать из нескольких вариантов, которые часто меняются на регулярной основе.

Ранее УНИАН рассазывал о месте в Европе, где будет тепло даже в ноябре. Речь идет об острове Мадейра, который находится в Португалии. Именно из-за теплой температуры воздуха этот архипелаг описывают как "вечную весну".

Вас также могут заинтересовать новости: