Когда дело доходит до Европы, практически невозможно выбрать только одно место для посещения, ведь почти каждый город имеет свой собственный уникальный облик и атмосферу. Однако большинство привлекательных для туристов мест еще и очень больно ударят по вашему кошельку, пишет Travel Off Path.
Однако посещение Европы не обязательно должно быть дорогим - нужно просто выбрать правильное направление. Так, испанский город Гранада, с его богатой историей и прекрасной архитектурой, назван лучшим бюджетным направлением для путешественников в Европе, согласно рейтингу сайта для путешественников Omio.
Бесплатные места для посещения
Одна из главных причин, по которой Гранада так высоко оценена, - это обилие бесплатных вещей, которые можно посмотреть и сделать в городе. Так, в Гранаде есть 112 бесплатных достопримечательностей, включая 10 бесплатных музеев.
Лучшим из них является Центр Федерико Гарсиа Лорки, где регулярно проводятся мероприятия и выставки. В центре также находится постоянная экспозиция поэта Федерико Гарсиа Лорки.
Самое важное, что нужно сделать в городе, — это посетить культовую крепость Альгамбра. Этот дворцово-крепостной комплекс построен в исламском стиле и является лучшим и самым известным примером исламской архитектуры не только в Испании, но и в Западной Европе. Вход в главный дворцовый комплекс Альгамбры платный (цены начинаются от 10,60 евро с человека), но она полностью стоит того, чтобы потратить эти деньги. В то же время вы можете посетить Дворец Карла V, в котором размещаются Музей Альгамбры и Музей изящных искусств в комплексе Альгамбры, совершенно бесплатно.
Невероятная архитектура
Архитектура в Гранаде настолько выдающаяся, что ее следует считать отдельной достопримечательностью. Гранада была последним городом, отвоеванным католическими монархами в 1492 году, поэтому многие из зданий здесь имеют отчетливое мавританское влияние.
Отдельного внимания заслуживают Гранадский собор, а также монастырь Сан-Херонимо - первый христианский монастырь, построенный после отвоевания католическими монархами (вход платный, 6 евро)
Гранада — не самый удобный для пеших прогулок город в Европе. Однако в городе также один из самых доступных экскурсионных автобусов в Западной Европе - цена билета всего за 6 евро, и вы можете заходить и выходить по маршруту между всеми основными достопримечательностями города.
Ночная жизнь Гранады
В Гранаде очень активная (и доступная) ночная жизнь. По данным Omio, в городе есть целых 86 баров и ночных клубов, где вы можете купить пиво всего за $2.
Более того, вам не нужно раскошеливаться на еду перед тем, как отправиться в бар, поскольку в Гранаде существует давняя традиция предлагать бесплатные закуски (например кальмары, креветки или хамон) с каждым заказанным напитком. В большинстве баров тарелку просто принесут к вашему столу вместе с напитками, в других барах на барной стойке будет доска, и вы сможете выбрать из нескольких вариантов, которые часто меняются на регулярной основе.
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