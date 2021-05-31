В Еврокомиссии отметили, что в последние недели наблюдается тенденция к снижению числа инфицированных, что свидетельствует об успехе кампаний по вакцинации в ЕС.

В Европейской комиссии предлагают обновить рекомендацию Совета ЕС по координации ограничений на свободное перемещение внутри Евросоюза, которые были введены в ответ на пандемию COVID-19.

Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии, обнародованном в понедельник, передает "Европейская правда".

В частности, Еврокомиссия рекомендует странам-членам ЕС, принимая решение относительно поездок между государствами, освободить полностью вакцинированных лиц и имеющих цифровой сертификат ЕС, от обязанности делать тест на коронавирус и проходить карантин.

Такое же смягчение рекомендуется применять в отношении лиц, которые выздоровели от болезни, но получили только первую дозу вакцины из двух.

Граждан, которые перенесли коронавирус и имеют подтверждение этому в цифровом сертификате ЕС, рекомендуется освободить от тестирования или карантина в течение первых 180 дней после положительного результата ПЦР-теста.

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Лица с действующим сертификатом о пройденном тесте должны быть освобождены от возможных карантинных требований.

Еврокомиссия также предлагает странам ЕС стандартный период действия тестов: 72 часа для тестов ПЦР и 48 часов для экспресс-тестов на антигены.

Для обеспечения единства семьи несовершеннолетние, путешествующие с родителями, должны быть освобождены от карантина в том случае, если родителям не нужно отбывать карантин, например, из-за вакцинации. Дети до 6 лет также должны быть освобождены от тестирования, связанного с поездками.

"В последние недели наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа инфицированных, что свидетельствует об успехе кампаний вакцинации в ЕС. Параллельно мы поощряем широкодоступные возможности тестирования. В этом контексте государства-члены в это время постепенно снимают ковидные ограничения как внутри страны, так и относительно поездок. Мы предлагаем государствам-членам координировать эту постепенную отмену ограничений на свободное передвижение с учетом нашего нового совместного инструмента: цифрового ковидного сертификата ЕС. Теперь мы ожидаем, что государства-члены будут наилучшим образом использовать этот инструмент и рекомендацию, которая позволяет каждому вновь свободно и безопасно передвигаться", - сказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Еврокомиссия также предложила обновить общие критерии для зон риска и ввести механизм "экстренного торможения" для решения проблем, связанных с распространением новых вариантов коронавирус.

Паспорта вакцинации: что известно

Европейская комиссия 17 марта представила проект цифрового "зеленого сертификата", который будет способствовать безопасному свободному передвижению граждан Европейского Союза на территории ЕС.

При этом Всемирная организация здравоохранения выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID-19.

29 апреля Европейский парламент принял свою переговорную позицию по covid-сертификатам, которые будут подтверждать вакцинацию, иммунитет или же отрицательный тест на коронавирус.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, система передвижения по странам Евросоюза с использованием так называемых "сертификатов вакцинации" от коронавируса может начать работать уже в июне.

20 мая Совет Европейского союза утвердил рекомендации Еврокомиссии по ослаблению ограничений на въезд вакцинированных граждан из третьих стран из-за пандемии коронавируса. Государства-члены ЕС могут отменить ограничения на второстепенные поездки для граждан третьих стран, которые получили вторую дозу вакцины от коронавируса, одобренной EMA или ВОЗ для экстренного применения, минимум за 14 дней до прибытия.

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Автор: Александр Топчий