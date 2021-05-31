Еврокомиссия рекомендует освободить полностью вакцинированных лиц от тестов и карантина / фото REUTERS

В Европейской комиссии предлагают обновить рекомендацию Совета ЕС по координации ограничений на свободное перемещение внутри Евросоюза, которые были введены в ответ на пандемию COVID-19.

Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии, обнародованном в понедельник, передает "Европейская правда".

В частности, Еврокомиссия рекомендует странам-членам ЕС, принимая решение относительно поездок между государствами, освободить полностью вакцинированных лиц и имеющих цифровой сертификат ЕС, от обязанности делать тест на коронавирус и проходить карантин.

Такое же смягчение рекомендуется применять в отношении лиц, которые выздоровели от болезни, но получили только первую дозу вакцины из двух.

Граждан, которые перенесли коронавирус и имеют подтверждение этому в цифровом сертификате ЕС, рекомендуется освободить от тестирования или карантина в течение первых 180 дней после положительного результата ПЦР-теста.

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Лица с действующим сертификатом о пройденном тесте должны быть освобождены от возможных карантинных требований.

Еврокомиссия также предлагает странам ЕС стандартный период действия тестов: 72 часа для тестов ПЦР и 48 часов для экспресс-тестов на антигены.

Для обеспечения единства семьи несовершеннолетние, путешествующие с родителями, должны быть освобождены от карантина в том случае, если родителям не нужно отбывать карантин, например, из-за вакцинации. Дети до 6 лет также должны быть освобождены от тестирования, связанного с поездками.

"В последние недели наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа инфицированных, что свидетельствует об успехе кампаний вакцинации в ЕС. Параллельно мы поощряем широкодоступные возможности тестирования. В этом контексте государства-члены в это время постепенно снимают ковидные ограничения как внутри страны, так и относительно поездок. Мы предлагаем государствам-членам координировать эту постепенную отмену ограничений на свободное передвижение с учетом нашего нового совместного инструмента: цифрового ковидного сертификата ЕС. Теперь мы ожидаем, что государства-члены будут наилучшим образом использовать этот инструмент и рекомендацию, которая позволяет каждому вновь свободно и безопасно передвигаться", - сказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Еврокомиссия также предложила обновить общие критерии для зон риска и ввести механизм "экстренного торможения" для решения проблем, связанных с распространением новых вариантов коронавирус.

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Автор: Александр Топчий