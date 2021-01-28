В обновленном "зеленом списке" ЕС присутствуют лишь шесть стран, гражданам которых разрешен въезд

В Европейском Союзе вновь не внесли Украину в пересмотренный список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд в страны-члены ЕС в период пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

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В частности, Совет Евросоюза после нового пересмотра рекомендаций по постепенной отмене временных ограничений для путешествий в ЕС без необходимости обновил список третьих стран, в отношении которых карантинные ограничения подлежат отмене.

Список этих стран будет и дальше пересматриваться каждые две недели и в случае необходимости, обновляться.

Так, с 28 января страны-члены ЕС могут постепенно отменять ограничения на путешествия на своих внешних границах для граждан Австралии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи и Таиланда. Также для граждан Китая, если власти этой страны тоже на принципах взаимности отменит ограничения для граждан стран-членов ЕС.

Кроме того, ограничения на путешествия можно отменять для специальных административных регионов Китая Гонконг и Макао, если в этих регионах разрешат въезжать с ЕС.

Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами Евросоюза для посещения ЕС.

Также ассоциированные страны с Шенгеном относятся к этой рекомендации – Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Как свидетельствует этот список стран, Украина не была внесена в рекомендацию об отмене запрета на въезд.

ЕС закрыл границы

30 июня в ЕС впервые определили список третьих стран, граждан которых рекомендовано впускать в ЕС.

Критерии определения третьих стран, в отношении которых должны быть сняты ограничения, учитывают эпидситуацию и меры по сдерживанию распространения коронавируса, в частности социальное дистанцирование, а также экономические и социальные факторы. Все эти критерии рассматриваются вместе.

По эпидситуации страны должны отвечать таким критериям: количество новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 тыс. населения должна быть близким или ниже аналогичных средних показателей стран-членов ЕС. Тенденция выявления новых случаев инфицирования должна быть стабильной или уменьшаться в течение этого периода по сравнению с предыдущими 14 днями.

Сейчас страны ЕС впускают лишь определенные категории граждан Украины - главным образом тех, у кого есть разрешение на работу в другой стране, водителей фур, дипломатов и еще несколько отдельных случаев, например, наличие близких родственников за рубежом или неотложное лечение.

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Автор: Виталий Саенко