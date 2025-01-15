По словам блогера, это место является самым крутым отелем в мире.

В Англии одна женщина стала известной после того, как посетила уникальный отель, который расположен внутри тюрьмы. Речь идет о старой викторианской тюрьме, которая находится в центре Оксфорда. Это здание, которое до 1996 года содержало заключенных, превратили в необычный бутик-отель, пишет Express.

Когда тюрьму только открыли, то в ней было много осужденных, из-за чего в одной камере, которая рассчитана на одного человека, жило до трех человек. Также заключенные имели доступ только к одной ванне или душу и могли менять одежду только раз в неделю.

"Они имели ограниченные возможности для образования и почти не занимались физическими упражнениями. Тюрьма просуществовала в таких условиях много лет, прежде чем была закрыта", - добавляют в материале.

Сейчас это место является туристическим объектом, где можно переночевать в камере, которую переоборудовали. В частности блогер Амрит Билху рассказала, как это - находиться в старой тюрьме, которую некоторые называют "с привидениями".

По ее словам, это место является "самым крутым отелем в мире". Также его часто используют как съемочную площадку для телевизионных шоу и фильмов.

"Теперь я могу официально заявить, что побывала в тюрьме. Это отель Malmaison в Оксфорде, и это тюрьма в буквальном смысле слова", - отметила женщина в видео.

Она добавила, что в ванной комнате есть большая ванна и душ, а также Амрит была поражена "нереальным" меню обслуживания номеров. Кроме того, отель находится в нескольких минутах ходьбы от центра Оксфорда.

"У нас были такие приятные впечатления, что я бы однозначно рекомендовала посетить этот отель", - подчеркнула блогерша.

В свою очередь некоторые люди в комментариях отмечали, что могут немного нервничать во время сна в старой тюрьме, в частности они писали:

"Наверное, там привидения".

"Я живу там в камере, но сплю с включенным светом".

"Нет. У меня от этого мурашки по коже. Наверное, там есть призраки".

"Это такой классный отель, к сожалению, я не мог уснуть, потому что узнал, что там есть привидения, за день до моего пребывания".

Другие новости туризма

Ранее был назван лучший город Испании для посещения в феврале. В частности туристам рекомендуют посетить Севилью, ведь там в последний месяц зимы в городе температура воздуха удерживается в пределах +18 °C.

Также сообщалось, что в Великобритании из-за сильной метели туристы застряли в пабе на несколько дней из-за сильной метели. В частности 29 человек оказались заблокированными в пабе, расположенном на высоте 528 м в долине Суэйлдейл в Англии.

Вас также могут заинтересовать новости: