Чернобыльский туризм: в зоне отчуждения туроператорам упростили работу

В частности, была отменена необходимость получения спецразрешений в сфере предоставления туристических услуг в зоне отчуждения.

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения упростило процедуру для ведения туристической деятельности. В частности, была отменена необходимость получения специальных разрешений в сфере предоставления туристических услуг в зоне отчуждения.

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения.

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Как сообщается, сейчас для начала оказания услуг по организации посещения в зоне отчуждения необходимо заключить три договора: договор о предоставлении услуг по подготовке программы пребывания и организации посещения зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения с познавательной целью, договор на проведение индивидуального дозиметрического контроля внешнего облучения посетителей во время пребывания в зоне отчуждения и договор о предоставлении услуг с прямого радиационно-дозиметрического контроля автотранспорта.

Также, в случае необходимости, туристические операторы могут заключить договоры на оказание услуг по обеспечению лечебно-профилактическим питанием и на предоставление койко-мест в общежитиях Чернобыля для проживания посетителей.

Как сообщал УНИАН, штрафы для "сталкеров" в Чернобыльской зоне хотят поднять в сто раз. При этом минимальный штраф за такое нарушение должен составлять 17 тыс. грн.

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