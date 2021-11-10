Без каких-либо дополнительных условий в эти страны могут попасть только полностью вакцинированные украинцы.

Австрия, Чехия и Дания пополнили список стран, которые решили остаться открытыми для вакцинированных туристов из Украины после ее исключение из "зеленого списка" Евросоюза.

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В частности, Австрия сохранила полноценный безвизовый въезд для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации – без регистрации и без карантина. При этом Австрия признает все вакцины от коронавируса, которые используются в Украине. Подтверждение вакцинации может быть в приложении "Дія", распечатано с QR-code или в форме "желтого сертификата".

А вот всем остальным путешественникам придется пройти регистрацию Pre-Travel-Clearance-PTC в течение 72 часов до въезда, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген, а по прибытию в Австрию отправиться на 10-дневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5 день после въезда.

Читайте такжеНам здесь рады: какие страны Европы признают CoronaVacПодростки в возрасте от 12 до 18 лет, которые въезжают вместе с вакцинированными взрослыми, нуждаются в тесте, но не подлежат карантину. К несовершеннолетним, путешествующим самостоятельно, применяются обычные правила въезда.

В свою очередь Чехия решила остаться открытой для путешествий вакцинированных украинцев при тех же условиях, что и раньше. То есть без дополнительных условий в страну могут попасть те туристы из Украины, которые прошли полный курс прививок вакциной, признанной ЕС, а именно: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Для подтверждения вакцинации Чехия признает сертификаты из приложения "Дія" – бумажные и электронные.

Вакцинированные украинцы не могут попасть в Чехию без уважительной причины.

Кроме того, Дания сохранила возможность въезда для полностью вакцинированных украинцев (признаются вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna та Vaxzevria/Oxford–AstraZeneca). Также можно въехать в страну, если подтвердить выздоровление от COVID-19. В противном случае, путешественники должны сделать тест на COVID-19 в течение 24 часов после прибытия в Данию и самоизолироваться без лишнего промедления на 10 дней. Самоизоляция может быть прекращена на основе отрицательного теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем на четвертый день после въезда в Данию.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что не будут закрывать границы для путешественников из Украины Кипр, Эстония, Хорватия и Нидерланды. Подробнее читайте в нашем отдельном материале, который будет обновляться в соответствии с появлением свежей информации по другим странам.

Автор: Марина Григоренко