Запланированные авиарейсы в Польшу из Киева отменили

Предварительно известно, что ограничения будут действовать как минимум до 30 июня.

Запланированные авиарейсы из Киева в Польшу 17 июня были отменены после того, как страна восстановила международное авиасообщение только со странами ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли.

Об этом сообщает Европейская правда.

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Польша разрешила международные авиарейсы из аэропортов, расположенных на территории государств-членов Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли - за исключением Великобритании, Швеции и Португалии.

Предварительно известно, что ограничения будут действовать как минимум до 30 июня.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Киев» отменил все регулярные международные пассажирские рейсы до 3:00 17 июня из-за продления карантина в столице.

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