Самыми желанными направлениями в опросе оказались Италия, Греция и Испания.

Идеальный отпуск включает в себя четырехчасовый перелет на самолете и длится 11 дней, свидетельствуют данные свежего опроса, проведенного среди 2 тысяч британских туристов через OnePoll.

При этом 37% респондентов предпочитают пляжный отдых с оптимальной температурой 23 градуса, а 29% отдают предпочтение городскому отдыху с осмотром достопримечательностей, цитирует результаты исследование The Mirror.

В то же время самыми желанными направлениями в опросе оказались Италия, Греция и Испания.

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Почти 4 из 10 респондентов (или 37%) во время отдыха предпочитают спонтанность, а не следуют заданному маршруту, тогда как 70% считают, что по время отдыха важно испытать что-то новое или уникальное. Другие необходимые вещи для отпуска включают хорошую еду, гарантированное солнце и бар у бассейна.

"Мы знаем, что у каждого человека разные желания и ожидания, когда речь идет об идеальном отпуске, включая отношение как к VIP-персоне. Поэтому планирование включает в себя различные элементы, чтобы гарантировать, что он соответствует вашим требованиям. Идеальный отпуск индивидуален для каждого, но основными темами, похоже, являются солнце, релакс, культурные впечатления и время для отдыха. Тщательное планирование и гибкий маршрут позволят отдыхающим максимально использовать свое время и создать неизгладимые воспоминания", – прокомментировал представитель компании Jet2holidays, заказавшей исследование.

Исследование также показало, что 8 из 10 человек считают важным обеспечить, чтобы их предстоящий отпуск был "идеальным", а для 76% обеспечение "идеального отпуска" так же важно, как и получение "идеальной работы". Поэтому, чтобы гарантировать, что их отпуск будет первоклассным, 39% опрошенных тратят часы на изучение каждой детали. Такое же количество опрошенных туристов (39%) предпочитает пакетный отдых из-за удобства бронирования всего в одном месте.

Знакомство с местной культурой и традициями, времяпрепровождение с семьей и отдых у бассейна или на пляже с хорошей книгой – это основные впечатления, которые составляют идеальный отдых, в то время как отсутствие связи существенно улучшает ощущение отпуска.

"Отпуск предлагает уникальную возможность оторваться от повседневной рутины и испытать новые приключения. Мы все ценим свой отпуск, так как он предлагает множество преимуществ, таких как возможность отвлечься от всего, расслабиться, насладиться новым опытом и провести бесценное время с семьей и друзьями", – пояснил представитель Jet2holidays.

25 обязательных вещей для идеального отпуска:

1. Комфортное размещение.

2. Отличная еда.

3. Релаксация.

4. Потрясающие пейзажи.

5. Доступность.

6. Хорошее обслуживание.

7. Вид на море.

8. Гарантированное солнце и хорошая погода.

9. Красивые пляжи поблизости.

10. Дружелюбный персонал, всегда готовый помочь.

11. Культурные впечатления.

12. Отключение от сети.

13. Место с богатой историей.

14. Удобные шезлонги.

15. Большой бассейн.

16. Еда без ограничений.

17. Приключения.

18. Первоклассные мероприятия и развлечения.

19. Размещение для семей.

20. Бар у бассейна.

21. Удаленное расположение.

22. Возможности для оздоровления и хорошего самочувствия.

23. Длительные походы.

24. Экологичный выбор.

25. Бесцельное лежание у бассейна.

Как сообщал УНИАН, ранее туристы рассказали о своих самых глупых ошибках в путешествиях.

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