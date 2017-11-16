"Укрзализныця" запустит поезд из Здолбунова в польский Хелм

Акционерная компания "Укрзализныця" с 10 декабря запустит ежедневный прямой поезд №751 Здолбунов (Ривненская область – УНИАН) - Ковель - Хелм (Польша).

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Как сообщила пресс-служба компании, маршрут будет обслуживать рельсовый автобус модели PESA 630М.

Поезд будет отправляться из Здолбунова в 06:00 и прибывать в Хелм в 10:25. В обратном направлении отправление из Хелма в 17:35, а прибытие в Здолбунов в 00:08.

Сообщается, что поезд Здолбунов - Хелм будет следовать через станции Ривне, Киверцы и Ковель.

В пресс-службе уточнили, что цена билетов на поезд Здолбунов- Хелм составляет от 354 грн.

Отмечается, что рельсовый автобус модели PESA 630М состоит из двух вагонов II класса, а к услугам пассажиров 187 мест.

«В сообщении Ковель - Хелм для Интерсити (Польша) предусмотрено 48 мест в первом вагоне, в сочетании Хелм - Ковель - 88 мест первого вагона. Остальные места находятся в системе продажи билетов "Укрзализныци". При необходимости, в кассах Интерсити будет возможность оформить проездные документы на другие места через взаимодействие польской и украинской систем резервирования. Нумерация вагонов при отправлении из Здолбунова и Ковеля будет происходить с головы рельсового автобуса, с Хелма - с хвоста поезда», - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в июне 2017 года «Укрзализныця» запустила поезд между Ковелем и Хелмом.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 12 июня запустила поезд сообщением Ковель (Волынская обл.) – Хелм (Польша).

Кроме этого, с 15 июня «Укрзализныця» запустила поезд по маршруту Львов - Варна (Болгария), а с 24 июня поезд по маршруту Киев - Варна (Болгария).