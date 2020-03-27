Из Таиланда «Катарскими авиалиниями» эвакуированы 140 украинцев - посол

Украинцы из Таиланда полетели транзитом через Катар, а оттуда должны прилететь в Украину.

Сегодня из Таиланда «Катарскими авиалиниями» эвакуированы 140 граждан Украины в Катар, которых вечером доставят украинской авиакомпанией SkyUp в Киев.

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Об этом посол Украины в Таиланде, Лаосе, Мьянме Андрей Бешта сообщил в микроблоге Twitter.

«По результатам недели переговоров в Киеве, Дохе и Бангкоке утром 27 марта спецрейсом «Катарских авиалиний» из Таиланда в Доху вылетели 140 граждан Украины. Уже сегодня вечером они прибудут на родину из Дохи спецрейсом авиакомпании СкайАп», - написал посол.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украину хотят вернуться еще около 20 тысяч украинских граждан.

В то же время к концу суток 27 апреля Украина должна закрыть границы для всех пассажирских перевозок. Поэтому уже после полуночи в страну не удастся попасть ни самолетом, ни поездом, ни автобусом.

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