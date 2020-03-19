Сейчас более 11,4 тысячи украинцев ожидают вылета из Египта

9 тыс. 513 украинцев должны вылететь из Шарм-эль-Шейха и 1 тыс. 965 - из Хургады.

Сейчас более 11,4 тыс. украинских граждан ожидают возвращения из Египта в Украину.

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Как сказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии УНИАН, из Египта вывезут всех украинцев. "На произвол судьбы государство никого не бросит", - заверил он.

По его словам, количество украинцев, которых вывезут из Египта, постоянно меняется.

"По состоянию на сейчас ожидают вылет всего 11 тыс. 478 человек: 1 тыс. 965 - из Хургады, 9 тыс. 513 - из Шарм-эль-Шейха", - сообщил Погорельцев.

Он отметил, что на сегодня запланировано 26 чартерных рейсов из Шарм-эль-Шейха и Хургады.

Как сообщает МИД в Twitter по оперативной информации в связи с коронавирусом, почти 19 тысяч граждан Украины уже вернулись из Египта. "По состоянию на 11:00 19 марта 16 тыс. 269 граждан Украины прилетели из Шарм-эль-Шейха, 2 тыс. 352 - из Хургады", - сказано в сообщении.