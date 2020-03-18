Криклий: застрявшие в Вене украинцы уже сегодня вернутся домой

По словам главы Мининфраструктуры, компания Austrian Airlines выполнит свои обязательства перед пассажирами.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что сегодня, 18 марта, в Украину вернутся украинцы, застрявшие в Австрии из-за карантина, который ввели с целью предотвращения распространения коронавируса.

Об этом глава Мининфраструктуры сообщил в своем Telegram-канале.

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По его словам, компания Austrian Airlines выполнит свои обязательства перед пассажирами и доставит их в Украину.

"Министерство инфраструктуры совместно с Госавиаслужбой круглосуточно работают с авиакомпаниями и туроператорами, чтобы вернуть граждан Украины. Украинцы сегодня смогут вылететь из Вены - Austrian Airlines выполнит свои обязательства перед пассажирами и доставит их в Киев в 13:30", - отметил Криклий.

Он добавил, что министерство также работает над тем, чтобы в ближайшее время забрать тех, кто не попадет на этот рейс.

Как сообщал УНИАН, 360 граждан Украины, оказавшихся в Вене (Австрия), не смогли вернуться домой. Одесская художница Анастасия Жуня отметила, что в последний момент выяснилось, что Austrian Airlines отменила рейс в Украину.