Египет прекращает авиасообщение с 19 марта

Авиасообщение приостановлено до 31 марта.

Египет прекращает авиасообщение с 19 по 31 марта.

Об этом сообщил в понедельник в Каире глава правительства Мустафа Мадбули.

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"С четверга и до 31 марта прекращается авиасообщение через все аэропорты страны", - заявил он.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры заявили, что в Египте поместили на карантин граждан Украины, которые отдыхали на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в курортном городе Шарм Эль Шейх на карантин перевели 750 украинских туристов.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел настоятельно рекомендовало гражданам воздержаться от любых поездок за пределы Украины в связи с официальным объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса COVID-19 в мире, а также предостережением относительно роста в ближайшее время количества новых случаев заражения.