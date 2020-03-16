Отдыхавшим в Австрии украинцам рекомендуют провериться на коронавирус

Если нет возможности сделать тест или симптомы отсутствуют, то стоит остаться в самоизоляции.

Украинцам, которые в последнее время посещали австрийский Тироль, рекомендуют пройти тест на выявление коронавирус.

Читайте такжеВ Египте из-за коронавируса закрыли на карантин 750 украинских туристов

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на странице в Twitter.

По его словам, это особенно касается тех, кто отдохнул на австрийском курорте Ишгль в Тироле.

"Если в течение последних недель вы отдыхали на популярном австрийском курорте Ишгль (Ischgl) в Тироле, очень прошу пройти тест и ограничить общение. Много отдыхающих именно с этого места возвращаются в свои страны с вирусом", - говорится в сообщении.

Уважаемые туристы! Если в течение последних недель вы отдыхали на популярном австрийском курорте Ишгль в Тироле, очень прошу пройти тест и ограничить общение. Много отдыхающих именно с этого места возвращаются в свои страны с вирусом. — olexander scherba (@olex_scherba) March 15, 2020

Он добавил, что также случаи заражения были зафиксированы в Санкт-Антоне.

Также Щерба добавил, что, если нет возможности сделать тест или симптомы отсутствуют, то стоит остаться в самоизоляции.

Напомним, 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса.

С 17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.