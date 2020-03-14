Украина с 17 марта закроет пункты пропуска через границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения

СНБО обращается ко всем гражданам Украины с просьбой вернуться домой до 17 марта.

Украина с 17 марта закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Аппарата СНБО.

«17 марта 2020 года с 00 часов 00 минут в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты», - сказано в сообщении.

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В связи с этим СНБО обращается ко всем гражданам Украины с просьбой вернуться до 17 марта 2020 года.

В случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера, будет организована доставка украинских граждан спецрейсами, добавили в пресс-службе.

Также напоминается, что 16 марта с 00.00 в течение следующих двух недель прекращается въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины, и по отдельным решениям Министерства иностранных дел Украины - аккредитованных работников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью СНБО рекомендует гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины (справочная информация - на сайте МИД Украины https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni-diplomatichni-ustanovi-v-ukrayini) или на круглосуточную гарячу лінію МИД Украины: +38 (044) 238-16-57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в правительстве заявили, что с целью предотвращения распространения новогом коронавируса будет приостановлено только авиасообщение с другими странами.