МИД советует украинцам воздержаться от посещения отдельных регионов Греции из-за коронавируса

Речь идет о наиболее пораженных коронавирусом регионах Префектуры Западной Греции: Илиа и Ахаиа на полуострове Пелопоннес, а также острова Закинтос.

Министерство иностранных дел советует украинцам воздержаться от посещения отдельных регионов Греции из-за коронавируса.

Об этом говорится в рекомендациях МИД Украины от 13 марта.

«В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в отдельных регионах Греции заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в пораженные регионы Префектуры Западной Греции: Илиа и Ахаиа на полуострове Пелопоннес, а также острова Закинтос, где зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания и имеется самый большой риск заражения», - говорится в сообщении.

Читайте такжеМИД настойчиво рекомендует украинцам не выезжать за границу из-за коронавируса

Украинцам, которые продолжают находиться в этих регионах, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом населенных пунктов, сообщить о своем местонахождении и контактные данные Посольству Украины в Греческой Республике или зарегистрироваться на ресурсе «ДРУГ».

Власти Греции ввели карантинные меры в пяти муниципалитетах региона Ахаиа (административный центр в городе Патра), семи муниципалитетах региона Илиа (административный центр в городе Пиргос) Префектуры Западной Греции на полуострове Пелопоннес, а также острове Закинтос.

Украинцам, которые планируют путешествие в Грецию или сейчас находятся в этой стране, рекомендуется следовать рекомендациям Министерства здравоохранения Греческой Республики: избегать контактов с животными, рынков продажи животных и продуктов животного происхождения, птиц и морепродуктов; избегать контактов с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний верхних дыхательных путей (кашель и т.д.); строго соблюдать меры личной гигиены (тщательно мыть руки водой и мылом или дезинфицирующими для рук спиртосодержащими (60%) средствами; прикрывать бумажным платком рот и нос при кашле или чихании; избегать рукопожатия и не касаться руками глаз, носа и рта), а в случае выявления симптомов респираторного заболевания верхних дыхательных путей, безотлагательно обратиться к врачу.

Гражданам Украины, которые планируют путешествие в Грецию, необходимо приобрести медицинский страховой полис. На территории Греции в случае повышения температуры тела, кашля, затрудненного дыхания или при возвращении из Китая в течение периода, не превышающего 14 дней, следует звонить на номер «горячей линии» 1135.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, рекомендуется безотлагательно обращаться по номерам «горячих линий» в Посольство Украины в Греции (+30 6932 765 606) и Консульства Украины в Салониках (+30 6943 464636) или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38-044-238-16-57, e-mail cons_or@mfa.gov.ua.