Кабмин утвердил финплан «Украэроруха» с прибылью и кредитами

Гончарук отметил, что для модернизации и обновления аэронавигационной системы Украины предусматривается привлечь долгосрочные кредитные средства в размере 347,7 млн грн, что будет осуществляться в рамках заключенных кредитных договоров между «Украэрорухом» и ЕБРР или ЕИБ.

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») на 2020 год с чистой прибылью 148 млн грн.

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Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Телеграмм-канале, соответствующее решение правительство приняло сегодня.

«Плановый показатель количества полетов на 2020-й год на 11% превышает плановый показатель 2019-го года. Кроме того, предприятие планирует получить чистой прибыли на сумму 148 млн грн. В государственный бюджет и целевые фонды предполагается уплатить более 1,2 млрд грн», - написал он.

Гончарук отметил, что для модернизации и обновления аэронавигационной системы Украины предусматривается привлечь долгосрочные кредитные средства в размере 347,7 млн грн, что будет осуществляться в рамках заключенных кредитных договоров между «Украэрорухом» и ЕБРР или ЕИБ.

Также, для поддержания высокого уровня безопасности полетов в этом году предприятие планирует привлечь капитальных инвестиций на сумму 919,2 млн грн.

Гончарук подчеркнул, что финансовый документ позволит «Украэроруху» продолжить развитие украинской аэронавигационной системы, осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с плановыми финансово-экономическими показателями.

Как сообщал УНИАН, финплан «Украэроруха» на 2019 год предусматривал чистую прибыль в размере 130 млн грн.

Справка УНИАН. «Украэрорух», созданный в 1992 г., является основой национальной аэронавигационной системы и Объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины (ОГВС). Среди основных задач предприятия – обслуживание воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства и организация потоков воздушного движения; организация радиотехнического и электротехнического обеспечения обслуживания воздушного движения и выполнения полетов; обеспечение деятельности и развития подразделений ОГВС; организация аварийного оповещения и участие в проведении поисково-спасательных работ; предоставление аэронавигационной информации пользователям воздушного пространства.