Украинец из Уханя рассказал о предстоящей эвакуации
Эвакуация граждан Украины из китайского Уханя, который стал эпицентром распространения смертельного коронавируса, запланирована на 10 февраля.
Об этом ТСН рассказал один из граждан Украины, проживающий в Ухани.
По его словам, такую информацию распространяют среди украинцев в Ухане. От консульства они получили предварительный перечень мер безопасности, которые будут сопровождать эвакуацию.
Тех, кто желает уехать, просят собрать вещи и быть готовыми к выезду рано утром 10 февраля. Перед посадкой состояние здоровья пассажиров проверят украинская и китайская медицинские бригады.
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Украинцев просят надеть маски и находиться в них в течение транспортировки, а также, по возможности, взять запасные маски, чтобы можно было их менять каждые несколько часов. Кроме того, каждый украинец должен перед посадкой подтвердить свое согласие на прохождение карантина в Украине.
Для пассажиров ввели ограничение на вес багажа – совокупно не более 30 кг, из которых в салон можно взять не более 7 кг.
Напомним, ВОЗ признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. В связи с этим Организация призвала неподготовленные к вирусу страны немедленно принять необходимые меры.
Кроме того, в ВОЗ объявили о созыве глобального форума по изучению коронавируса 2019-nCoV, который распространяется по миру после вспышки в Китае.
Также китайские государственные СМИ подтвердили смерть врача Ли Веньляна из города Ухань. Это тот самый врач, который первым обнаружил неизвестный ранее тип коронавируса и сообщил об этом власти. Ему сделали выговор и попросили "не распространять непроверенную информацию и не сеять панику".