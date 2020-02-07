Украинец из Уханя рассказал о предстоящей эвакуации

Вывезти граждан Украины планируют 10 февраля.

Эвакуация граждан Украины из китайского Уханя, который стал эпицентром распространения смертельного коронавируса, запланирована на 10 февраля.

Об этом ТСН рассказал один из граждан Украины, проживающий в Ухани.

По его словам, такую информацию распространяют среди украинцев в Ухане. От консульства они получили предварительный перечень мер безопасности, которые будут сопровождать эвакуацию.

Тех, кто желает уехать, просят собрать вещи и быть готовыми к выезду рано утром 10 февраля. Перед посадкой состояние здоровья пассажиров проверят украинская и китайская медицинские бригады.

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Украинцев просят надеть маски и находиться в них в течение транспортировки, а также, по возможности, взять запасные маски, чтобы можно было их менять каждые несколько часов. Кроме того, каждый украинец должен перед посадкой подтвердить свое согласие на прохождение карантина в Украине.

Для пассажиров ввели ограничение на вес багажа – совокупно не более 30 кг, из которых в салон можно взять не более 7 кг.

Напомним, ВОЗ признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. В связи с этим Организация призвала неподготовленные к вирусу страны немедленно принять необходимые меры.

Кроме того, в ВОЗ объявили о созыве глобального форума по изучению коронавируса 2019-nCoV, который распространяется по миру после вспышки в Китае.

Также китайские государственные СМИ подтвердили смерть врача Ли Веньляна из города Ухань. Это тот самый врач, который первым обнаружил неизвестный ранее тип коронавируса и сообщил об этом власти. Ему сделали выговор и попросили "не распространять непроверенную информацию и не сеять панику".