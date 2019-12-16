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​В Дубае откроют самый высокий отель в мире

21:00, 16 декабря 2019
Новости туризма
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Гостиница будет состоять из 1209 люксов \ russianemirates.com

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Новое здание, высотой 360 м, будет состоять из 82 уровней и будет всего на 4 м выше нынешнего рекордсмена – гостиницы Gevora на шоссе шейха Заеда, передают russianemirates.com.

Любопытно, что отель также будет знаменит одним из самых высокорасположенных в мире бескрайних бассейнов, а также смотровой площадкой на крыше, с которой будут открываться панорамные виды на море и остров The Palm Jumeirah.

Гостиницу на 1209 люксов и обслуживаемых апартаментов возводит застройщик The First Group. Архитектором выступает бюро Norr. В современных интерьерах будет много зелени и четыре ресторана, подробности о которых будут сообщены позднее.

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Теги: #Дубай#ОАЭ#туристы#отель