​В Дубае откроют самый высокий отель в мире

Для туристов будут доступны один из самых высокорасположенных в мире бескрайних бассейнов и смотровая площадка на крыше.

Новый самый высокий в мире отель под названием Ciel откроется в дубайском районе Dubai Marina в конце 2022 или в начале 2023 года.

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Новое здание, высотой 360 м, будет состоять из 82 уровней и будет всего на 4 м выше нынешнего рекордсмена – гостиницы Gevora на шоссе шейха Заеда, передают russianemirates.com.

Любопытно, что отель также будет знаменит одним из самых высокорасположенных в мире бескрайних бассейнов, а также смотровой площадкой на крыше, с которой будут открываться панорамные виды на море и остров The Palm Jumeirah.

Гостиницу на 1209 люксов и обслуживаемых апартаментов возводит застройщик The First Group. Архитектором выступает бюро Norr. В современных интерьерах будет много зелени и четыре ресторана, подробности о которых будут сообщены позднее.