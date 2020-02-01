Австралия закрывает свои границы для туристов из Китая из-за распространения смертельного коронавируса

Также Австралия рекомендует своим гражданам не путешествовать до материкового Китая из-за распространения смертельного коронавирус за пределы провинции Хубэй.

Премьер-министр Австралии Скотт Мориссон заявил, что с 1 февраля страна не будет впускать в страну людей, которые побывали на материковой части Китая и не являются гражданами Австралии.

Как пишет Громадське со ссылкой на CNN, премьер также отметил, что австралийцам, прибывающим из Китая, придется провести две недели в карантине. Правительство выделит полмиллиона масок для них. В аэропортах установят термометры и будут проводить специальные проверки.

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Также Австралия рекомендует своим гражданам не путешествовать на материковый Китай из-за распространения смертельного коронавируса за пределы провинции Хубэй.

Ранее власти США объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за распространения в мире китайского коронавируса. В частности в США запретили въезд иностранцам, которые на протяжении последних 14 дней были в Китае.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

По данным властей КНР, на сегодня в стране от инфицирования новым коронавирусом умерли 259 человек. Подтвержден 11 тыс. 821 случай заболеваний, вызванных коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.