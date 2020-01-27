Смертельный вирус из Китая: в МИД советуют украинцам учитывать риски

Украинские дипломаты рекомендуют гражданам воздержаться от поездок в китайскую провинцию Хубэй.

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам учитывать риски, связанные с распространением коронавируса в Китае и других странах.

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Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения рекомендуют гражданам Украины временно воздержаться от поездок без необходимости в провинцию Хубэй и город Ухань, где есть наибольший риск заражения», - говорится в сообщении.

При этом украинские дипломаты просят принять во внимание, что органами власти Китая частично или полностью введены карантинные меры в 16 городах провинции Хубэй (Ухань, Хунган, Сяньян, Ичан, Цзинмэнь, Сяннин, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Эчжоу, Цяньцзян, Эньши, Сяогань, Чжицзян, Даньян и Чиби).

Кроме того, отмечают в МИД, подтверждены случаи инфицирования этим опасным вирусом на территории практически всех китайских провинций, городов центрального подчинения, автономных районов и специальных автономных районов Гонконг и Макао.

В связи с этим внешнеполитическое ведомство подготовило рекомендации гражданам Украины, которые планируют путешествие в Китай или сейчас находятся в стране.

В частности, при планировании путешествия в КНР или внутри страны необходимо учитывать риски, связанные с распространением вируса, проявлять повышенную бдительность и уточнять актуальную эпидемическую ситуацию в регионе посещения.

Читайте такжеВот коронавируса в Китае умерли уже 80 человек, более 2700 инфицированныхТакже употреблять только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу, избегать контакта с животными (живыми или мертвыми), посещения рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков, животноводческих ферм и тому подобное; не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний, а также тщательно мыть руки с применением средств гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед едой.

Вместе с тем, рекомендуется пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе, а также при симптомах, похожих на грипп или ОРВИ (неожиданное ухудшение состояния, повышение температуры тела, насморк, кашель и т.д.) минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение.

МИД просит граждан Украины отслеживать информацию на сайтах посольства Украины в КНР (https://china.mfa.gov.ua/ua) и МИД (https://mfa.gov.ua/ua; http: //old.mfa. gov.ua/ua), выполнять рекомендации и законные требования местных органов власти.

«Поскольку распространение вируса наблюдается и в других странах мира, МИД рекомендует гражданам Украины, которые планируют путешествия за границу, отслеживать сообщения и следовать рекомендациям официальных органов стран, в которые планируются поездки», - добавили в министерстве.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, гражданам Украины рекомендуется безотлагательно обращаться по номерам «горячих линий» на территории Китая в посольство Украины в КНР (+8613701230647), Генеральное консульство Украины в Гуанчжоу (+8618520437737) и Генеральное консульство Украины в Шанхае (+8613816318830).

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

По состоянию на 27 января случаи заболевания уже выявлены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Корее и Японии.

Сейчас некоторые украинские туроператоры начали возвращать своих туристов из Китая из-за вспышки коронавирус.