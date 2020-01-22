Ближе к звездам: на Закарпатье планируют создать Парк звездного неба

Новый туристический проект ориентирован прежде всего на жителей крупных городов, где почти не видно звездного неба.

Астрономический туризм планируют развивать в Закарпатской области. Руководство Ужанского парка готовит проект, который предусматривает создание интересных локаций для созерцания звездного неба.

Об этом сообщает UzhInform.

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По словам директора парка Виктора Берковича, с целью развития астротуризма уже подписаны меморандумы, а также договоры со словаками и поляками.

Новый туристический проект в первую очередь ориентирован на жителей крупных городов, где почти не видно звездное небо.

"Мы знаем, загрязненность неба в городах очень высокая, а поэтому в городах в 10 раз меньше видно звезд, чем у нас в парке", – отметил Беркович, рассказывая о создании Парка звездного неба.

Как сообщал УНИАН, украинский город-курорт Трускавец во Львовской области было названо одним из лучших бюджетных оздоровительных направлений Восточной Европы.