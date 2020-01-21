За год "Укрзализныця" перевезла в страны ЕС и обратно почти миллион пассажиров
17:01, 21 января 2020Новости туризма
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Самым популярным маршрутом стал Киев – Перемышль.
Среди других популярных поездов – № 67/68 Киев – Варшава – Киев / фото ТСН.иа
В течение 2019 года «Укрзализныця» перевезла в страны Европейского Союза и обратно 942,1 тысячи пассажиров, что на 14,9 % больше показателя 2018 года.
Читайте также"Укрзализныця" перевезла миллион пассажиров на экспрессе в "Борисполь"Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныця».
Самым популярным маршрутом стал Киев – Перемышль, которым в прошлом году туда и обратно путешествовало свыше 482 тысяч пассажиров. Среди других популярных поездов № 67/68 Киев – Варшава – Киев, который выбрали 61 тысяч пассажиров, № 35/36 Одесса – Перемышль – Одесса (59 тысяч пассажиров) и № 31/32 Киев – Рига (24 тысяч пассажиров).
Ранее УНИАН сообщал, что «Укрзализныця» установила рекорд по перевозке зерновых.
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