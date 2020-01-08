Две крупные европейские авиакомпании прекращают полеты над Ираком и Ираном

К такому решению авиакомпании пришли после атаки Ирана на американские базы в Ираке и падения украинского самолета в Тегеране.

Авиакомпания Air France объявила о прекращении полетов над территорией Ирана и Ирака.

Читайте такжеМАУ не получала информации об опасности выполнения полетов в Тегеране

Об этом со ссылкой на представителя компании сообщают французские СМИ. "Air France, как только стало известно об авиаударах, решила приостановить все полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака. Речь идет о мере предосторожности", - заявил он, передает ТСН.

Позже появилась информация, что авиакомпания Lufthansa также отменила рейс LH600/601 в Тегеран. В настоящее время авиакомпания оценивает ситуацию, чтобы решить, когда и при каких условиях эти рейсы могут возобновиться.

РанееСША также запретили летать своим авиакомпаниям вблизи Ирана и Ирака. Американским авиакомпаниям запрещено летать над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами после нападения Ирана на американские базы в Ираке.

Как сообщал УНИАН, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил.