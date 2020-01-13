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Аэропорты Украины за год увеличили пассажиропоток на 18,5%

17:11, 13 января 2020
Новости туризма
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Пассажиропоток в аэропортах Украины в 2019-м / фото УНИАН

Об этом сообщается на сайте Государственной авиационной службы.

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Отмечается, что на международных направлениях пассажиропоток увеличился на 19,8% до 21,99 миллиона пассажиров.

При этом, объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли на 9,5% – до 13,72 миллиона пассажиров по сравнению с 2018 годом, в том числе международные увеличились на 9,7% до 12,56 миллиона пассажиров.

Также в Госавиаслужбе добавили, что в течение января-декабря 2019 года украинские авиакомпании выполнили 102,6 тысячи коммерческих рейсов (рост по сравнению с 2018 годом – на 2,4%), в том числе международных – 86,2 тысячи (рост на 2,6%).

Как сообщал УНИАН, аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны) назвал самые популярные направления среди пассажиров в 2019 году.

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