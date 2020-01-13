Аэропорт "Киев" назвал самые популярные направления в 2019 году

Всего за год аэропортом имени Сикорского воспользовались 2,6 миллиона пассажиров.

В аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны) подвели итоги декабря и всего 2019 года, назвав самые популярные направления среди пассажиров.

Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Так, в декабре аэропорт в целом обслужил 203,9 тысячи пассажиров - это на 0,8% меньше, чем в декабре 2018-го. Из них более 201 тысячи - международные рейсы и 2,4 - внутренние.

"Количество рейсов в декабре 2019 года составило 2 132 на прилет и вылет, что на 6,9% меньше аналогичного периода 2018 года из них международных рейсов – 1 835, внутренних - 297", - говорится в сообщении.

В первый месяц зимы самыми популярными международными направлениями были Минск, Варшава, Вена, Берлин, Рим, Будапешт, Таллинн. Среди внутренних - лидерство у Запорожья, Львова и Одессы.

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Всего за прошлый год аэропорт обслужил 2,6 миллиона пассажиров, что на 6,9% меньше чем в 2018 году. "Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 2559,1 тысячи, на внутренних рейсах – 58,8 тысяч пассажиров", - уточнили в пресс-службе.

"Количество рейсов в январе-декабре 2019 года составило 27 697 на прилет и вылет, что на 8,4% меньше аналогичного периода 2018 года, из них международных рейсов – 23 367, внутренних – 4 330", - говорится в сообщении.

Наиболее популярными направлениями в 2019 году стали: международные - Минск, Варшава, Шарм-эль-Шейх, Вена, Рим, Берлин, Франкфурт-на-Майне; внутренние - Одесса, Запорожье, Львов.

Как сообщал УНИАН, Одессу и столицу Греции соединит прямой авиарейс.