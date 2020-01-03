Windrose запускает летние рейсы из Киева в итальянские города Бриндизи, Ламеция-Терме и Анконы
Украинский авиаперевозчик Windrose запустит три новых рейса из киевского аэропорта «Борисполь» в итальянские города Бриндизи, Ламеция-Терме и Анконы на период летней навигации 2020 года.
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Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
Отмечается, что рейс Киев - Бриндизи будет осуществляться с 30 мая по 3 октября по субботам.
Рейс Киев - Ламеция-Терме будет осуществляться с 29 мая по 3 октября этого года по вторникам, пятницам и субботам.
Рейс Киев - Анкона будет осуществляться с 6 июня по 19 сентября этого года по субботам.
Также, сообщается, что дополнительно запланированы вылеты из аэропорта «Харьков» в Ламецию-Терме на период с 29 мая по 2 октября по пятницам.
Справка УНИАН. Авиакомпания WINDROSE («Роза ветров») - основана 28 октября 2003 года и базируется в киевском международном аэропорту «Борисполь».
В 2007 году авиакомпания получила сертификат эксплуатанта и начала выполнять регулярные и чартерные перевозки под брендом WINDROSE airlines.
На сегодняшний день основным направлением деятельности авиакомпании является организация и выполнение чартерных, регулярных, корпоративных, туристических и VIP рейсов. Парк авиакомпании насчитывает 5 самолетов типа Airbus А-321, 1 самолет типа Airbus А-320 и 5 самолетов Embraer ERJ-145 EU/EP/LR.