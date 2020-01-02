Аэропорт "Одесса" в 2019 году увеличил пассажиропоток до 1,7 миллиона человек

В прошлом году в аэропорту открыли новый терминал на вылет, расширили географию полетов.

Международный аэропорт «Одесса» в 2019 году увеличил пассажиропоток по сравнению с 2018 годом на 16,6% – почти до 1,7 млн человек.

Об этом УНИАН сообщили в аэропорту.

Читайте такжеВо Львов стали намного чаще летать: статистика за год

«Год для аэропорта был насыщен событиями. Мы открыли новый терминал на вылет, расширили нашу географию полетов, начали несколько социально-культурных проектов и установили новый рекорд: в 2019 году аэропорт «Одесса» обслужили 1 млн 686 тыс. 365 (+16,6%) пассажиров», - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Одесса» по итогам 2018 года увеличил пассажиропоток на 17,7% - почти до 1,5 млн человек.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.