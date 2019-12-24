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Вместо льда песок: в польском Гданьске появился необычный рождественский вертеп (видео)

14:58, 24 декабря 2019
Новости туризма
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Песчаный вертеп в Гданьске / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Из-за плюсовых температур маленького Иисуса, Деву Марию и других религиозных героев художники сделали из песка.

Для такого вертепа использовали 80 тонн материала. Рассказывают, что к песку добавили глину, чтобы была возможность вылепить детали композиции.

Посмотреть на такой вертеп собралась толпа удивленных прохожих. Песчаная скульптура будет стоять до 6 января.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковске на территории бывшего дворца Потоцких зажгли необычную новогоднюю елку.

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Теги: #Рождество#Польща#Гданськ