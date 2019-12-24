Вместо льда песок: в польском Гданьске появился необычный рождественский вертеп (видео)

Маленького Иисуса, Деву Марию и других героев создали из песка в связи с плюсовыми температурами.

В центре польского города Гданьск установили песчаный вертеп. Об этом говорится в сюжете ТСН. Читайте такжеПольша зовет туристов посетить замок Ведьмака Из-за плюсовых температур маленького Иисуса, Деву Марию и других религиозных героев художники сделали из песка. Для такого вертепа использовали 80 тонн материала. Рассказывают, что к песку добавили глину, чтобы была возможность вылепить детали композиции. Посмотреть на такой вертеп собралась толпа удивленных прохожих. Песчаная скульптура будет стоять до 6 января. Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковске на территории бывшего дворца Потоцких зажгли необычную новогоднюю елку.

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